Double-Jubel bei den Jungbullen

Auch bei der U16 gibt es einen Abgang: Erfolgstrainer Alex Schmidt wird künftig die U18 leiten. Diese bildete in der aktuellen Saison den Wermutstropfen: Im Vorjahr unter Marco Rose noch Meister, gab es diesmal nur Rang drei. Womit die Teilnahme an der Youth League, den Meister Admira sicher hat, gehörig wackelt. Nur wenn Rose Salzburg erstmals in die Champions League führt, würde der Nachwuchs noch ein Ticket ergattern.