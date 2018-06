Paragleiterinnen bei Unfällen schwer verletzt

In Kössen war die 24-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Gleitschirm vom Startplatz „Bärenhütte“ am Unterberg in östliche Richtung aufgebrochen. Kurz nach dem Start wollte sie eine Kurve fliegen, wurde dabei aber vom Wind gegen den Hang gedrückt und stürzte in der Folge in steiles Gelände ab. Die Pilotin wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie dann jedoch ins Unfallkrankenhaus Salzburg verlegt werden.