Paragleiterin stürzt in See: Rettung vor Ertrinken

Zu dramatischen Szenen kam es am Samstag in Hallstatt: Dort stürzte eine Paragleiterin in den See, verlor das Bewusstsein und drohte zu ertrinken. Zum Glück bemerkten örtliche Wasserretter das Drama, fuhren gleich zur Unglücksstelle mit ihrem Boot und bargen die schwerverletzte Asiatin.