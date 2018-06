WAC angelt sich Ex-Werder-Kicker Schmitz

Nach Marc Schmerböck und Michael Liendl gelang dem WAC der nächste Transfercoup: Lukas Schmitz, der in der Vorsaison bei Düsseldorf in der 2. Bundesliga gekickt hatte, unterzeichnete für zwei Saisonen bei den Lavanttalern. Beim Trainingsstart am Montag wird der 29-Jährige jedoch noch fehlen. Auch Mittelfeld-Ass und Ex-Austria-Kärnten-Nachwuchskicker Marcel Ritzmaier (PSV Eindhoven II) bleibt ein heißes Thema.