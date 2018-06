Zum Schutz des Waldes: Treffen bläst zum Halali

Georg Kleindienst, Gemeinderat, kann diese Bedenken nicht nachvollziehen: „Die Kärntner Jägerschaft weiß schon lang über den Zustand des Waldes Bescheid, auch der Landesforstdienst. Aber niemand will etwas tun.“ Was die Gemeinde jetzt vorhabe, sei im Kärntner Jagdgesetz (§ 72) geregelt: „Die Anordnung zur Freihaltung verpflichtet dazu, jedes Stück des betreffenden Wildes, das sich in der Freihaltezone einstellt, unverzüglich zu erlegen.“ Und das auch in der Schonzeit und abweichend vom Abschussplan.