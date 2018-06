Angreifer sticht zwei Männer in S-Bahnhof nieder

Erneut ist es in Deutschland zu einer blutigen Messerattacke gekommen: Am Samstagmorgen griff ein Unbekannter zwei Männer, es soll sich um Touristen aus Mexiko handeln, in einer Berliner S-Bahn-Station an und verletzte sie schwer. Erst am Vortag trug sich ein Messerangriff in München zu, bei der eine junge Frau getötet wurde.