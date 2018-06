Messertäter tötet Frau (25) in Münchner Innenstadt

Mitten in der Münchner Innenstadt hat ein 19-Jähriger am Freitagnachmittag mit einem Messer ein Blutbad angerichtet: Der Mann tötete in einer Wohnung eine 25-jährige Frau, vier weitere Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Angreifer. Es soll sich laut Polizei um ein Familiendrama handeln. Zunächst flüchtete der Täter, er wurde aber wenig später von der Polizei gefasst.