Vom Buntspecht bis zur Disco Uschi

Nachdem mit dem A-Train von Jahr zu Jahr mehr Passagiere Fahrt aufnehmen - 2017 waren es 11.000 -, wird heuer das Streckennetz auf das Salzburger Land und das benachbarte Bayern ausgeweitet. „Unser Gastspiel letztes Jahr in Freilassing hat so großen Anklang gefunden, dass wir heuer entlang der Bahnstrecke des EuRegio-Raums von Schwarzach bis Laufen Station machen. Am 16. September haben alle Gäste die Möglichkeit mit einem Ticket zum Preis von 25 € sieben Konzerte und drei Museen mit dem A-Train zu besuchen, sofern sie durchhalten. Der Tag startet nämlich um 6.30 mit dem Sonnenaufgangskonzert in der Tanzschule Seifert“, so Markus Rauchmann und Andreas Neumayer, die dafür Aeham Ahmad gewinnen konnten. Er erlangte als ,Pianist in Trümmern" durch seine Auftritte im Flüchtlingslager Jarmuk internationale Bekanntschaft.