Letzte Verhandlungstage im Mordprozess Krenn

Das Finale steht bevor: Am kommenden Montag wird der Mordprozess gegen den Hauptverdächtigen Richard H. (24), einen Musiker, Robert Sch. (29), einen Gastwirt, und Anna M. (20), eine Verkäuferin, fortgesetzt. Am Mittwoch sollen die Urteile fallen. Die drei Verteidiger legen sich für ihre Mandanten noch einmal so richtig ins Zeug. So fordert etwa der Anwalt von Richard H., Dr. Franz Essl, ein neues psychiatrisches Gutachten über den Musiker. Denn Dr. Adelheid Kastner hatte nach ihrer Untersuchung eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gefordert. Doch ein Privatgutachter hält H. nicht für gefährlich. Verteidiger Essl: „Alle nun vorliegenden Ermittlunsgergebnisse - Stichwort Bankomatkartenzahlung und CDK - belegen, dass mein Mandant die Wahrheit gesagt hat. Die Beweise belegen es.“