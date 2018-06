56 Osttiroler Schüler am Hafnersee erkrankt

56 Schüler und sechs Lehrer der dritten Klassen der neuen Mittelschule Matrei in Osttirol sind vermutlich schon Mittwochabend am Hafnersee an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Zuerst wurde eine Salmonellenvergiftung angenommen. Laborergebnisse haben aber den Verdacht einer Virusinfektion erhärtet, es handelt sich um den Norovirus, der hoch ansteckend ist, aber nach zwei Tagen wieder abklingt. Einige Kinder mussten im Klinikum Klagenfurt behandelt werden. Die meisten Schüler sind bereits zu Hause. Die Schulleitung in Matrei wurde informiert, da einige Eltern ihre Kinder in Kärnten bereits abgeholt hatten.