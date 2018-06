Brutaler Raubüberfall auf Fußgänger

Brutaler Raubüberfall am Stadtrand von Klagenfurt: Ein 43-jähriger Fußgänger wurde heute gegen 1.20 Uhr auf einem Gehsteig in der Heinzgasse von zwei bisher unbekannten Tätern überfallen und brutal zu Boden geschlagen. Die Täter haben auch noch am Boden das Opfer weiter attackiert. In weiterer Folge wurden dem Opfer das Mobiltelefon und die Brieftasche gestohlen. Nachdem eine Frau in einem Wohnhaus ein Fenster geöffnet hatte, flüchteten die Täter. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ, weitere Ermittlungen werden geführt.