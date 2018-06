Mit Landesrat Schnöll auf Öffi-Tour

Schauplatz-Wechsel zurück am Boden: Wir steigen an der Haltestelle Itzling in die Lokalbahn ein. Die Zahl an Fahrgästen ist überschaubar. Aber im Frühverkehr drängen sich Pendler und Schüler an der 37 Kilometer langen Strecke in die Waggons. 4.950.000 sind es jährlich. „Gut, dass wir sie haben“, sagt Schnöll über die Bahn. Denn: „Fakt ist, die Busse stehen wieder im Stau.“ Die Lokalbahn ist kurz vor dem Ausbau Richtung Mirabell. Nur lapidare 800 Meter sind das. Aber: „Wir denken weiter.“ Richtung Süden, bis Hallein