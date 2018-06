So heiß wird die WM auf krone.at

Public Viewing am Pool

Und ein besonderes Herzstück ist das Pratersauna Public Viewing by krone.at! Bei Gratis-Eintritt, Riesen-Leinwand, mexikanischen Schmankerln und Partystimmung am Pool analysieren „Krone“-Reporter und Experten jeden Tag live ab 12 Uhr vor Ort. Das ist mit Sicherheit die coolste Gelegenheit, den Superstars der Fußball-Welt auf die Beine zu schauen!