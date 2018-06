Betrunkener Einbrecher bei Flucht verunglückt

Nach seinem Einbruch notierte sich ein aufmerksamner Zeuge das Kennzeichen am Fluchtwagen des Täters. Schon während der Fahndung wurde der Polizei ein Unfall gemeldet. Doch der Lenker flüchtete zu Fuß weiter. Doch in seiner Wohnung konnten die Beamten den 45-jährigen Steyrer schnappen, in seinem beschädigten Pkw lag das Einbruchswerkzeug. Ein Alkotest ergab 1,16 Promille.