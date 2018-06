96-jähriger Klagenfurter ließ Betrüger abblitzen!

Von der „Europa Win AG“ aus Hamburg werden schon seit längerem arglose Opfer abgezockt. Die „Spielefirma“ verspricht Gewinne, will dafür aber „Spesen“ und „Steuern“ ersetzt haben. Der 96-Jährige hätte für einen Gewinn von 580.000 Euro an die Win AG 58.000 Euro zahlen sollen. Der Klagenfurter dachte aber keine Sekunde daran. Er hatte an keinem Gewinnspiel teilgenommen, demnach war es für ihn klar, dass alles nur ein Schwindel ist. Er erstattete sofort Anzeige!