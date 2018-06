Der große E3-Trailer: „Fire Emblem Three Houses“

Neue Szenen aus dem „Metroid“-Projekt, an dem man gerade arbeitet, hat Nintendo auf der E3 leider nicht im Gepäck gehabt, wohl aber ein ausführliches Video zu „Fire Emblem: Three Houses“. Darin zeigen die Japaner das Gameplay des Rundentaktik-Titels und gewähren erste Einblicke in die Story, die Spieler darin erleben werden. Erscheinen soll das neue „Fire Emblem“ 2019.