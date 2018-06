Neuer Landtag nimmt jetzt seine Arbeit auf

Blau ist mit sieben Stimmen ausgestattet: Klub-Chefin Marlene Svazek will eine durchaus unbequeme Beobachterin der Regierung sein. Sie hakte schon beim Hearing mehrmals nach. Unterstützt wird sie von Abgeordneten aus dem Innergebirg und aus dem Zentralraum. Als Vorkämpfer bekannt ist der Faistenauer Hotelier Andreas Teufl: Er setzt sich gegen einen Steinbruch am Lidaun ein. Heute, Mittwoch, wird der Landtag in der Residenz angelobt.