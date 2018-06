Illegaler Tiertransport gestoppt: Lenker angezeigt

Im Südburgenland ist am Sonntag beim Grenzübergang in Schachendorf ein illegaler Tiertransport mit 130 Hühnern gestoppt worden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker hatte die Tiere in einem angekoppelten Einachsanhänger auf vier Ebenen verteilt. Die Hühner hatten nicht zur zu wenig Platz, sondern auch zu wenig Wasser und Nahrung.