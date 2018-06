Gartenhaus in Gries am Brenner völlig abgebrannt

Polizeibeamte stellten am Sonntag Vormittag im Zuge des Streifendienstes bei einem Gartenhaus in Gries am Brenner starke Rauchentwicklung fest. „In der Folge brach ein Vollbrand aus, durch den das ganze Holzhaus vernichtet wurde“, heißt es von Seiten der Polizei. Vermutlich ist der Brand aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Herdes ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.