Beim Kirschenpflücken in Tirol von Leiter gestürzt

Beim Kirschenpflücken stürzte eine 72-Jährige gestern gegen Mittag in einem Garten in Erl von der Leiter. Die Frau fiel rund fünf Meter auf einen gepflasterten Gehweg. Die Einheimische zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste reanimiert werden. Sie wurde mit dem Heli 3 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.