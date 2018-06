Polizei schnappte drei junge Moped-Diebe in Hall

Blöd gelaufen! In Hall wurde in der Nacht auf Samstag ein 17-Jähriger von einem 28-jährigen Zeugen beobachtet, wie er gerade ein Moped stehlen wollte. Der mutige Passant hielt den Jugendlichen fest und alarmierte die Polizei. Im Zuge der Einvernahme konnten zwei weitere Burschen (17 und 14 Jahre) ausgemittelt werden, die mit dem Einbruchsversuch in Verbindung standen. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten dem Trio dann insgesamt 5 Einbruchsversuche und ein Einbruch an Motorfahrrädern zugeordnet werden. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Jugendlichen angezeigt.