„Österreicher wollen ein starkes Bundesheer!“

Naturgemäß stand die Miliz und ihre Bedeutung nicht nur beim Bundesheer, sondern auch in vielen anderen Armeen im Mittelpunkt. „Ich habe extra diese Veranstaltung für meinen letzten öffentlichen Auftritt als Generalstabschef ausgesucht“, sagte Othmar Commenda. In drei Wochen geht er in Pension. „Ich will der Miliz damit ein Signal geben, wie wichtig sie ist.“ Im Ausland sei er öfters auf die österreichische Miliz angesprochen worden. Die Bedrohungsszenarien der Zukunft seien andere als große Panzerschlachten. Ohne Miliz seien sie nicht zu bewältigen. „Geben sie der Miliz die Strukturen, die sie braucht!“, appellierte er an Minister Kunasek.