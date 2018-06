Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Gegen 21.15 Uhr ging eine 25-jährige Frau am Freitagabend in Richtung Westen - vor ihr ging ein unbekannter Mann. Als die Frau an ihm vorbei gehen wollte, drehte sich dieser plötzlich um und schlug der Einheimischen mit der Faust ins Gesicht. Laut Polizeibericht stürzte die Frau daraufhin und zog sich eine schwere Schwellung unterhalb des rechten Auges zu. „Der Täter ist anschließend zügig in westliche Richtung weitergegangen und verschwunden“, schildern die Beamten. Eine Täterbeschreibung wurde mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.