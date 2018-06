Eine halbe Million für krebskranke Kinder

Es ist die größte Einzelspende, die die medizinische Universität Innsbruck je erhalten hat. Die Kinderkrebshilfe für Tirol und Vorarlberg spendet 500.000 Euro an die kinderonkologische Forschung und finanziert so die Teilnahme an Studien und eine eigene Professur. All das ist unmittelbare Hilfe für die kleinen Patienten.