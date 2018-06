Tiroler Spendenaktion für überschwemmtes Dorf

Eine große Hilfsbereitschaft legt das Gesundheitsteam rund um Arzt Klaus Schweitzer aus Tulfes an den Tag. Für ein überschwemmtes Dorf in Kroatien sowie für einen behinderten Einjährigen haben sie viele Sachspenden gesammelt. Am Donnerstag machten sie sich mit Sack und Pack auf den Weg zu den notleidenden Familien.