Kurioser Biker-Unfall nach Fotopause im Außerfern

Nach einer Fotopause vergaß am Mittwoch Vormittag ein Motorradfahrer (57) auf der Planseelandesstraße in Breitenwang den Seitenständer seines Bikes wieder einzuklappen und kam bereits nach kurze Fahrt zu Sturz. Der Brite und seine 45-jährige Begleiterin wurden dabei erheblich verletzt. Beide wurden in das Spital nach Reutte gebracht.