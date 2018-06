WM-Baustelle teilt Seefeld in zwei Hälften

Die WM-Baustellen in Seefeld haben bis dato Einheimischen und Gästen einiges abverlangt. Für ein Aufatmen ist es aber noch zu früh: Wohl erstmals in seiner Geschichte wird der Ort in zwei Hälften geteilt, wenn beide Kreuzungen neben dem Bahnhof für den Verkehr komplett gesperrt werden. Am Freitag geht’s los!