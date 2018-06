Rajoy tritt auch als Parteichef zurück

Telefonate mit Merkel und Juncker

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel lud Sanchez nach einem Telefonat nach Berlin ein. In dem Gespräch vereinbarten die beiden, „dass Deutschland und Spanien weiter eng für eine Stärkung Europas zusammenarbeiten werden“, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mitteilte. Merkel wünschte Sanchez demnach „Erfolg für seine Regierungsführung“. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefonierte mit dem neuen spanischen Regierungschef und kündigte ein baldiges Treffen in Brüssel an.