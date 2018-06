Böiger Wind sorgte für Bruchlandung von Drachen

Böiger Wind wurde am Montag Nachmittag offenbar einem Drachenflieger (60) in Söll zum Verhängnis. Der Deutsche stürzte mit seinem Fluggerät aus einer Höhe von 10 Meter auf ein freies Feld. „Nach Zeugenangaben habe der Mann offensichtlich zuvor versucht auf dem Feld zu landen“, heißt es von Seiten der Polizei. Der 60-jährige war kurze Zeit bewusstlos, wurde in weiterer Folge von der Rettung erstversorgt und mit der Rettung erheblich verletzt in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.