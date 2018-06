Ein riesiges Dankeschön an unsere Helden!

Bis zu 1000 Feuerwehrleute im Einsatz

Entspannung ist keine in Sicht, die Wetterkapriolen setzen sich fort, weiß Alexander Podesser von der ZAMG. „Subjektiv spüren wir generell schon eine Unwetter-Einsatzsteigerung“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Meier, „möglicherweise dem Klimawandel geschuldet“, wirft er ein. Die Unwetter erfordern enorme Kapazitäten an Einsatzkräften. „Durchschnittlich, so kann man sagen, waren seit Beginn der täglichen Unwetter 300 Feuerwehrleute zu je 14 Stunden pro Tag im Einsatz“, rechnet Meier vor. Zu den absoluten Hochzeiten waren es 1000 Florianis, die im ganzen Land im Rettungsdienst gestanden sind.