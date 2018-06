Moser fordert Zusammenarbeit bei digitaler Evidenz

Österreich will unter seiner EU-Ratspräsidentschaft eine Einigung der EU-Staaten zum Austausch elektronischer Beweismittel sicherstellen. ÖVP-Justizminister Josef Moser kündigte in Luxemburg an, der österreichische Vorsitz strebe eine erste Einigung im Oktober an und wolle das Dossier bis Jahresende zu Ende führen.