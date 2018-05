Zuckerbergs Anhörungs-Farce im EU-Parlament

Was hat Facebook bisher getan?

Facebook überprüfte in der Folge des Skandals Apps auf seiner Plattform, um ähnliche Fälle der unzulässigen Weitergabe von Daten zu verhindern. Mitte Mai wurden 200 Apps vorläufig gesperrt. Das Unternehmen kündigte zudem an, weltweit seine Datenschutzbedingungen in Anlehnung an die am 25. Mai in Kraft tretenden neuen EU-Regeln zu überarbeiten. „Alle, egal wo sie leben“, würden gebeten, „Entscheidungen zu ihrer Privatsphäre auf Facebook“ zu treffen, erklärte das Unternehmen Mitte April.