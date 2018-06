Ungiftige Schlange schockte Mädchen (11) in Steyr

Den Schock ihres Lebens erlitt die elfjährige Unnati aus Steyr, als sie kürzlich die Toilette im zweiten Stock ihres Elternhauses aufsuchen wollte. Am Weg dorthin prallte sie zurück, denn am Stiegenaufgang hatte es sich eine - in ihren Augen - riesige Schlange gemütlich gemacht. „Reptilienflüsterer“ Hans Esterbauer eilte zu Hilfe.