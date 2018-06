Paragleiter aus Steiermark tödlich verunglückt

Ein Steirer (61) ist Freitag bei einem Gleitschirmflug in Berg im Drautal tödlich verunglückt. Der Mann aus Bruck an der Mur war von der beliebten Emberger Alm gestartet, aber nicht am vereinbarten Treffpunkt im Tal aufgetaucht. Noch in der Nacht brach ein Suchtrupp auf. Für den Pilot kam aber jede Hilfe zu spät.