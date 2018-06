Korsika: Die „Insel der Schönheit“ verzaubert!

Bastia

Immer der Nase nach geht’s in die Fabrik Canistrelli, in der die typisch korsischen Mürbteigkekse händisch hergestellt werden. Der Chef bittet in den Backraum, wo sich seine Plätzchen haufenweise türmen. Bitter für jene, die von Süßem nicht genug bekommen können. Obwohl: “Wir garnieren sie teilweise auch herzhaft, etwa mit Speck. „estärkt geht’s mit dem Zug zurück nach Calvi. Und von dort mit dem Mietauto gleich weiter nach Bastia. Jene Stadt, in der das korsische Kult-Bier Pietra gebraut wird. Genauer gesagt, im Vorort Furiani. Am Firmengelände direkt neben dem Stadion des Fußballvereins SC Bastia - der vor der letzten Saison wegen Fanausschreitungen von der ersten in die fünfte Liga versetzt wurde - warten bereits die Empfangsdamen.