BMW 2500 bis 3.3 Li: Sechs Richtige statt V8

Die sportlichsten Fahrleistungen

Tatsächlich war Tempo für Verkaufserfolge entscheidend und so implantierte BMW in die mit 1300 Kilogramm überraschend leichtgewichtige Baureihe E3 schon bald stärkere Kraftwerke. Mit dem Ergebnis, dass die bayerischen Luxusliner am Ende Superlative setzten als weltweit schnellste Sechszylinder-Limousinen. Ein Fitnessprogramm, das eingeleitet wurde vom Anfang 1969 lancierten BMW 2800, der mit 170 PS leistender 2,8-Liter-Maschine die prestigeträchtige 200-km/h-Marke knackte und in zehn Sekunden auf Tempo 100 sprintete. Sogar mit Getriebeautomatik bewahrte sich das bayerische Flaggschiff seine Agilität, wie etwa ein Vergleich mit dem Jaguar XJ6 2.8 zeigte, der beim Standardsprint mehr als vier Sekunden langsamer war. In einer Kundenzufriedenheitsstudie bestätigten die BMW-Käufer kurz darauf, dass München wusste, was ihnen wichtig war. Kaufgrund Nummer eins war danach die Fahrwerkstechnik in Kombination mit dem sportiven Temperament der Sechszylinder vom Typ M30. Die größten Defizite hatten die viertürigen Spitzentypen in den Disziplinen Fertigungsqualität und Raumangebot im Fond.