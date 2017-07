Polizeipiloten geblendet: 27- Jähriger festgenommen

Wie die Polizei Hamburg per Pressemitteilung bekannt gab, waren die beiden Besatzungsmitglieder des Polizeihubschraubers "Libelle 2" am Donnerstag im Bereich Altona mit einem Laserpointer geblendet worden. Die Beamten waren wegen der dadurch erlittenen Beeinträchtigungen der Sehkraft zunächst dienstunfähig.

Wegen versuchten Mordes vor Haftrichter

Nach intensiven Ermittlungen wurde der Tatverdächtige ausgeforscht und am frühen Samstagmorgen festgenommen. In der Wohnung des 27- jährigen, in Hamburg wohnenden Deutschen wurde der Laserpointer sichergestellt.

Foto: Hannes Markovsky (Symbolbild)

Laut Polizei wurde der Verdächtige in die Großgefangenensammelstelle transportiert und werde "heute wegen versuchten Mordes dem Haftrichter zugeführt".