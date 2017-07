Baby mit Elfjährigem: US- Amerikanerin verhaftet

Skandal in Florida: Die 25- jährige US- Amerikanerin Marissa Mowry ist am Mittwoch wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen verhaftet worden. Die Frau hatte über drei Jahre hinweg Geschlechtsverkehr mit einem zu Beginn der Beziehung Elfjährigen gehabt. 2014 hatte sie von ihm sogar ein Baby bekommen.