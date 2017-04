Forest Whitaker als Tourist in Wien unterwegs

Vielbeklatscht war sein Auftritt, auf Einladung der ProSiebenSat.1- PULS- 4-Gruppe, im Rahmen des 4Gamechanger- Festivals in Wien. Und weil Oscar- Preisträger Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland") noch ein paar Stunden Zeit blieben, begab er sich als normaler Tourist auf Rundtour in der Hauptstadt, die ihn auch in die Albertina führte.