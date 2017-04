Polizei beschlagnahmt 375 illegale Spiel- Automaten

"Betreiber von illegalen Glücksspielautmaten dürfen bei uns keine Chance für ihre Machenschaften haben", freut sich auch der für das Glücksspielgesetz in Oberösterreich zuständige Landesrat Elmar Podgorschek über den Fleiß der Behörden.

Wie berichtet, führen Finanzbehörde und Polizei seit Jahresbeginn in unserem Bundesland Schwerpunktkontrollen durch. Dabei wurden allein in Linz und Wels heuer schon 290 Automaten beschlagnahmt. Die Betreiber illegaler Geräte zeigen sich dabei erfinderisch. So mussten erst vergangene Woche in Wels illegale Glücksspielgeräte von der Feuerwehr herausgeschnitten werden, weil sie im Lokal einbetoniert worden waren. In einem Linzer Betrieb wiederum waren bei drei Kontrollen erst 22, dann 16 und schließlich nochmals 14 Glücksspielautomaten beschlagnahmt worden - der Betreiber hatte sie nach jeder Razzia blitzschnell wieder ersetzt ...

13 notorischen Sündern die Betriebe behördlich gesperrt

Gegen solche Wiederholungstäter gehen die Behörden allerdings scharf vor: 13 Betriebe wurden gesperrt, im Bezirk Braunau 150.000 Euro Geldstrafe verhängt.

860 Beschlagnahmen in ganz Österreich

Österreichweit wurden heuer übrigens insgesamt 860 Automaten beschlagnahmt - neben den 375 in Oberösterreich waren es 110 in Wien, 95 in Niederösterreich, 72 in der Steiermark, 58 in Tirol, 48 in Vorarlberg, 46 in Salzburg, 37 im Burgenland und 19 in Kärnten.

Johann Haginger, Kronen- Zeitung