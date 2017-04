Poker- Weltmeister von Beautys abgelenkt?

Wie (fast) immer am letzten Drücker eilte Andreas Daniel zum VIP- Pokern in der PlusCity. So blieb für den Croupier, der im James Bond- Streifen "Casino Royal" bereits 007- Darsteller Daniel Craig Karten gab, keine Zeit zum Essen. Musste daher mit leeren Magen bis nach Mitternacht Karten mischen.

Andreas Daniel, Kristina Inhof und Michael Keiner (von links). Foto: Markus Wenzel





Champ verlor im Finale

In der PlusCity rauchte auch Poker- Weltmeister Michael Keiner der Kopf. Vor allem weil "The Doc" im entscheidenden Finale mit DJ Rene Rodrigezz gegen das Schagerl- Team mit Immobilienprofi Fritz Reisetbauer verlor. Böse Zungen behaupten, es könnte daran gelegen haben, dass der Champ von den vielen Beautys wie den Ex- "Miss Austrias" Amina Dagi und Anna Hammel sowie Model Victoria Karner ein bisserl abgelenkt war. Man(n) kann es ihm nicht verübeln.

DJ Rene Rodrigezz (l.) holte sich im Finale bei Poker-Weltmeister Michael Keiner Ratschläge. Foto: Cityfoto Roland Pelzl





Model vorab im Solarium

Model Karner war übrigens mit Hammel vorab den ganzen Tag auf den Beinchen, drehte für das Shoppingcenter ein Video. Und huschte vorm Pokern noch rasch beruflich in das Solarium.

Ein Pokerface setzten unter anderem auf: ORF- Moderatorin Kristina Inhof, PlusCity- Marketingleiterin Isabel Hahn, Mario Weingartler (Vitalakademie), TV- Legende Peter Rapp, Grandmaster- Chef Michael Stöttinger oder Beauty- Doc Georg Huemer.

Peter Rapp, Isabel Hahn und Michael Stöttinger (von links). Foto: Markus Wenzel

Andi Schwantner/Kronen Zeitung