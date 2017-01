Statistik belegt: Wörthersee könnte zufrieren!

Elf Jahre ist es her, dass man am Wörthersee zum letzten Mal seine Runden drehen konnte (siehe Foto oben). Geht es nach der Statistik, sollte es heuer - mit einem Jahr "Verspätung" - wieder so weit sein.

"Laut unseren Aufzeichnungen ist es im Schnitt alle zehn Jahre passiert", meint René Riepan, Obmann vom Eislaufverein Wörthersee. "Allerdings kann es auch sein, dass es mit dem Klimawandel in Zukunft anders wird."



Zumindest heuer sieht es "nicht ungünstig aus", wie es Paul Rainer von der ZAMG formuliert. "Bei Nacht geht es derzeit auf unter minus zehn Grad - und am Wochenende wird es wieder klare Nächte geben, dann sind minus 15 Grad drin."



Dass es bisher nicht geschneit habe, sieht er nicht als Problem. "Das bringt ohnedies nur wenig - und bei Niederschlag gibt es auch keine klaren Nächte."



Schon jetzt werden Wetten abgeschlossen, dass der See zufriert. Was ist dein Tipp? Jetzt abstimmen!

Verbot wird ignoriert

Mehr Sorgen bereiten den Eismeistern derzeit aber Schlittschuhläufer, die auf nicht freigegebenen Flächen - wie dem Längsee - unterwegs sind.

Riepan: "Da werden Falschmeldungen auf Facebook transportiert, und das zieht andere Eisläufer an. Wir können nur an den Hausverstand appellieren."

Ähnlich sieht es auf der Ostseite des Weißensees aus. "Manche hängen sich schon Schraubenzieher um, um sich im Notfall retten zu können. Das ist Wahnsinn", so Eismeister Norbert Jank.