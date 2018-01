Volvo startet schon dieses Jahr mit Elektro-Lkw

Lkw mit elektrischem Antrieb sind deutlich leiser und sauberer und eröffnen daher neue Möglichkeiten für den Logistikbereich. Es können mehr Transportaufträge bei Nacht ausgeführt werden, wodurch sich das Verkehrsaufkommen in den Stoßzeiten verringert.

"Durch den Wegfall von störendem Lärm und Abgasen wird es möglich sein, auch in empfindlichen Stadtzentren zu verkehren. Zudem können die Transporte auch in weniger verkehrsreichen Zeiten durchgeführt werden, zum Beispiel spät abends oder in der Nacht. Dies entlastet den Verkehr in den Stoßzeiten, sodass sich das Straßennetz und die Fahrzeuge deutlich wirkungsvoller nutzen lassen, als es heute der Fall ist", so Volvo Trucks Präsident Claes Nilsson sson.

In Stockholm wurden die Auswirkungen des nächtlichen Warenverkehrs auf die Innenstadt untersucht. Da die Lkw nicht im Berufsverkehr mitfahren mussten, brauchten sie für die Ausführung ihrer Transportaufträge nur ein Drittel der sonst üblichen Zeit.

Weniger Lkw liefern mehr Ware schneller aus

Mit ausgereifter Logistik und einer wirksameren Auslastung der Straßen in den Abend- und Nachstunden sei es zudem möglich, viele kleinere Fahrzeuge durch wenige, aber größere Fahrzeuge zu ersetzen, um den Emissionsausstoß und das Verkehrsaufkommen nochmals zu verringern. Die Nutzlast eines Lkw für den Verteilerverkehr sei mehr als zehn Mal so groß wie die eines durchschnittlichen Lieferwagens. Wenn mehr Transportaufträge in verkehrsarmen Zeiten ausgeführt werden könnten, würde dies außerdem eine deutliche Reduzierung der Unfallzahlen bewirken.