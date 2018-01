Nach 38 Jahren sperrt Traditionscafé für immer zu

"Am letzten Tag sind wir bereits ausgebucht. Wer den Kasper-Keller noch besuchen möchte, sollte das spätestens am 25. Jänner machen", erzählt Wirtin Eva Maria Leutgeb. Denn rund 110 Gäste haben seit dem Bekanntwerden der Übergabepläne Anfang Dezember für den 26. Jänner einen Platz reserviert. Bis dahin wird der Abschied zelebriert. An zwei Dienstagen gibt es am Abend Jazz-Konzerte. Im Erdgeschoß gehen bereits heute die Lichter aus. Samstag, um Punkt Mitternacht schließt das Café Jentschke.



Ehemaliger Delikatessenladen

Hans Peter Kasper hat es seit 1979 geführt. Zuvor war es ein Delikatessenladen. Fast vier Jahrzehnte später folgt der nächste große Umbau. Bis Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Danach wird es wieder hausgemachte Mehlspeisen und kleine Speisen geben", verrät Leutgeb. Wie das Lokal heißen wird, ist offen. Geführt wird es vom Gastro-Paar Elfi und Robert Seeber vom Promenadenhof sowie von Wifi-Gastronom Marcel Krajnc.

Mario Zeko, Kronen Zeitung