Verrückt: BMW tankt während Rekorddrift

Extra-Tankvolumen ist den kreativen BMWlern zu langweilig, anhalten, um zu tanken, geht sowieso nicht. Was lag also näher, als während der Quertreiberei auf der Kreisbahn 75 Liter Sprit von einem M5 in den anderen zu pumpen? Dass da nicht schon längst jemand draufgekommen ist!

Das Video zeigt, wie sie es gemacht haben. Die Betankung dauerte weniger als eine Minute, der Drift insgesamt acht Stunden! Das Video dazu will BMW noch veröffentlichen. Bis dahin lassen wir uns die Idee auf der Zunge zergehen!