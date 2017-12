Buwog: Letzte Plädoyers, erste Einvernahmen

Wer von diesen als Erster in den Zeugenstand muss, ließ Hohenecker am Dienstag offen. Naheliegend wäre ein Start mit dem Viertangeklagten, dem Lobbyisten Peter Hochegger, da dieser als Einziger bisher ein Teilgeständnis abgelegt hat, vorgetragen durch seinen Anwalt. Spannend ist, ob Hochegger seinen Vorwurf, dass Schmiergeld über Meischberger an Grasser geflossen ist, auch belegen kann. Aber auch mit Grasser als Hauptangeklagtem könnte die Reihe der Einvernahmen beginnen.