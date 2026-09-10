Golf: Traumstart für Steinlechner in Irland!

Golf-Profi Maximilian Steinlechner ist ausgezeichnet in die Irish Open gestartet!
Der Tiroler liegt nach dem Auftakt am Donnerstag mit drei unter Par auf dem geteilten zweiten Platz, zwei Schläge hinter Spitzenreiter Joaquin Niemann aus Chile.
Steinlechner absolvierte aber erst 13 Löcher, da der Wind auf dem Kurs in Doonbeg an der Atlantikküste für Verschiebungen gesorgt hatte. Der 26-Jährige überzeugte mit einem Eagle, außerdem kam er auf drei Birdies und zwei Bogeys.
Mit Sepp Straka und Bernd Wiesberger sind zwei weitere Österreicher im Rahmen der DP-World-Tour in Irland im Einsatz, beide liegen nach einer Auftaktrunde mit 1 über Par auf dem geteilten 45. Rang.
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