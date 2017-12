Drohnen schützen Badegäste vor Hai-Angriffen

Hai-Angriffe an den Küsten Australiens sollen zunehmend durch hochmoderne Drohnen vermieden werden. An dutzenden Küsten sind die Drohnen im Einsatz, um unter der Wasseroberfläche schwimmende Haie aufzuspüren. "Wir erkennen Haie und wir können Schwimmer und Surfer in Echtzeit warnen und an den Strand zurückbringen", sagte einer der Entwickler von der Technischen Universität in Sydney, Nabin Sharma.