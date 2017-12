McLaren Senna: Limitierter Extremist

Besondere Aufmerksamkeit dürften die Türen erhalten, die in ihrem Korpus optional mit einem Glaseinsatz versehen werden können.

Ebenfalls auffällig: die waagerechten LED-Rückleuchten, die unter dem riesigen Spoiler sitzen.

Der neue McLaren Senna soll im dritten Quartal 2018 auf die Straßen rollen und wird per Handarbeit in Woking gefertigt. Alle 500 Exemplare sind bereits verkauft, der Einzelpreis lag in Deutschland bei 922.250 Euro.

(SPX)