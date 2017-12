Das sind die Restwertriesen unter den Autos

Ganz oben auf dem Treppchen der Restwertriesen landen die Selbstzünder nur noch bei den SUVs. Dort in Gestalt von Mercedes G-Klasse und Audi Q7 (je 51 Prozent). Selbst in der Business-Klasse erobert das T-Modell der Mercedes E-Klasse- als Benziner den Spitzenplatz (51,5 Prozent). In der Oberklasse liegt der Porsche Panamera 4 E-Hybrid in Front (49,5 Prozent).

Insgesamt prognostizierten die Experten die Restwerte von Pkw in 13 Klassen. Bei den Kleinstwagen landet der Opel Karl auf dem ersten Rang (53 Prozent), bei den Kleinwagen der VW Polo (56,5 Prozent). In der Kompaktklasse hält der Mini Clubman seinen Wert am stabilsten (57 Prozent), in der Mittelklasse der Audi A 5 als Benziner (55 Prozent). Unter den Coupés ist der BMW 218i eine Bank (56 Prozent), bei den Vans die Mercedes B-Klasse (53 Prozent). Zu den weiteren Segmentsiegern zählen Porsche 718 Boxster (57 Prozent), Mini Countryman (60,5 Prozent) und Opel Ampera-e (45 Prozent).

Wer weniger am relativen Werterhalt interessiert ist, sondern den maximalen Euro-Betrag sparen möchte, wählt am besten einen Dacia Sandero als Benziner. Das rumänische Billigauto verliert (gemessen am deutschen Preis) in vier Jahren lediglich 3.645 Euro an Wert. Das entspricht beim Restwert zwar nur einem eher mäßigen Resultat von 48 Prozent, ist aber bei Weitem der geringste absolute Verlust.

(SPX)

Das sind die wertstabilsten Marken:

Top 3-Platzierungen: neunmal Audi, achtmal Mercedes, siebenmal VW, sechsmalmal Porsche

Erste Plätze: fünfmal Mercedes, dreimal Porsche, dreimal Opel

Höchster Werterhalt in Prozent:

Kleinstwagen:

Opel Karl 1.0 Ford Ka+ 1.2 TI-VCT Fiat 500 1.2 8V

Kleinwagen:

VW Polo 1.0 Mini One Seat Ibiza 1.0 MPI S&S

Kompaktklasse:

Mini Clubman One Hyundai Ioniq 1.6 GDI Hybrid Opel Astra Sports Tourer

Mittelklasse:

Audi A5 2.0 TFSI Sportback Audi A4 1.4 TFSI Avant VW Arteon 1.5 TSI

Obere Mittelklasse:

Mercedes-Benz E 200T BMW 520d Audi A6 1.8 TFSI

Oberklasse

Porsche Panamera 4 E.Hybrid Mercedes-Benz S 350 d (Diesel) BMW 740e iPerformance

Coupés

BMW 218i Audi TT 1.8 TFSI Coupé Audi A5 2.0 TFSI

Sportwagen

Porsche 718 Boxster Porsche 911 Carrera S Cabrio Mercedes-AMG C43 4Matic Coupé

Mini-SUVs

Mini Countryman One Audi Q2 1.0 TFSI VW T-Roc 1.0 TSI

Kompakte SUVs

Porsche Macan VW Tiguan 1.4 TSI Mercedes-Benz GLA 180

SUVs

Mercedes-Benz G 350 d (Diesel) Audi Q7 3.0 TDI (Diesel) Lexus RX 200T

Vans